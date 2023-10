Judith Lindner & Paul Ahl

Reste, Bruchstücke und Nebensächliches wie die Haut verbrauchter Produkte benutzt der Bildhauer Paul Ahl für die Findung seiner Formen.

An der Wand als Relief oder frei im Raum verschwinden die Verpackungen des Alltags in Beton oder Ton. Die Herkunft verschleiert, doch seltsam vertraut. Auch Malerin Judith Lindner wird im Stadtraum fündig, beobachtet, verknüpft und bringt ihre Skizzen und Motive auf Leinwand oder Holz in einen neuen Zusammenhang – utopische, modellhafte Landschaften, in denen Architektur und Natur sich gegenseitig überwuchern.

Der künstlerische Dialog findet in den Räumen von Wolfgang Rempfer statt, die sich als Projektraum Rochade regelmäßig zum Ausstellungsort transformieren. -sb