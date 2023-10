Khadija Al Ghanem – Mutterland

„Die Mutter ist die erste Heimat des Menschen und die Natur, durch die wir leben, ist die Mutter von uns allen. Deshalb sehe ich die Beziehung des Menschen zu seiner Mutter durch die Natur.“

So klar wie sich Khadija Al Ghanem hier ausdrückt, so verwirrend erscheint die Unterdrückung von Frauen auf der ganzen Welt. Die Künstlerin, die an der hiesigen Kunstaka studiert, untersucht mittels Video, Installation, Performance und Bild diesen großen Themenkomplex.

Dabei dient der Körper als Ankerpunkt seelischer Zustände wie Stärke, Stillstand oder Hässlichkeit. Zur Vernissage gibt’s eine Performance der Künstlerin. -sb