Regionale Geschichte erleben, riechen und schmecken können seit dem 18.5. die BesucherInnen des Knielinger Museums.

Nach dem Saisonstart stehen die Tore wieder allen offen, die Geschichte nicht nur hinter Glas betrachten wollen. An fünf Thementagen kann diesen Sommer zugeschaut werden, wie Leder genäht, Urkunden gedruckt oder Strohballen gepresst werden – alles nach traditionellen Methoden und Handwerken. Zahlreiche Möglichkeiten zum Mitmachen und Austauschen für Jung und Alt machen die alten Techniken persönlich erlebbar.

Am So, 18.6. dreht sich im wahrsten Sinne des Wortes alles um den Werkstoff Holz, denn es wird gedrechselt. Der Knielinger Manfred Ohmer stellt das Traditionshandwerk vor, das als lebendige Kulturform in Deutschland als „Immaterielles Unesco-Kulturerbe“ anerkannt ist.

Seine Lage im Hofgut Maxau macht das Knielinger Museum zum idealen Sonntagsausflugsziel: Inmitten des Rheinparks finden die Besucher nicht nur spannende Historie vor, sondern auch die Rheinterrassen, die wilde Natur im Naturschutzgebiet Burgau rund um den Knielinger See und einen großen Abenteuerspielplatz am Gasthaus Hofgut Maxau mit seinem weitläufigen Biergarten. Geöffnet ist von Christi Himmelfahrt bis Ende September sonntags von 14 bis 17 Uhr. -pat