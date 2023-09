Knielinger Museum: Thementag „Papier und Druck“

Handwerkliches Geschick, Zeit und Genauigkeit waren früher für Druckwerke aller Art von großer Bedeutung.

Für die Herstellung von Büchern, Zeitungen, Plakaten und Karten musste jeder Buchstabe einzeln und von Hand an der richtigen Stelle positioniert werden. Am Thementag „Papier und Druck“ können BesucherInnen in der Museumssetzerei selbst ausprobieren, wie das geht und an den ratternden historischen Druckmaschinen anschließend unter der fachkundigen Anleitung der Knielinger Pachulken (veraltet für Setzergehilfen) richtig Druck machen – und ihre Erzeugnisse auch mit nach Hause nehmen! -pat