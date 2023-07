Knielinger Museum: Thementag „Vom Korn zum Brot zum Bier“

Dass wir die langen Sommerferien längst veralteten Lebensweisen zu verdanken haben, gerät immer mehr in Vergessenheit.

Wenige Kinder wissen noch, dass sie Ihre schulfreien Sommertage vor der Industrialisierung anstatt im Freibad auf dem Feld verbracht hätten. Denn jetzt beginnt die Erntezeit – auch im Knielinger Museum.

Welche Arbeitsschritte es braucht, um aus dem Korn auf dem Feld ein leckeres Brot auf dem Tisch zu machen, können Jung und Alt am Thementag „Vom Korn zum Brot zum Bier“ selbst erfahren. Das Angebot erstreckt sich von Informationen zu verschiedensten Getreidesorten und die Besonderheit der Maxauer Braugerste über die Stationen „Dreschen“, „Mahlen“ und „Backen“ bis hin zum fertigen Museumsbrot aus dem Holzbackofen. BesucherInnen können selbst den Dreschflegel in die Hand nehmen oder an der Handmühle feststellen, wie viel Arbeit früher in einem heute mechanisierten Arbeitsgang gesteckt hat. -pat