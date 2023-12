Körperwelten – Am Puls der Zeit

Bereits 2003 und ’16 war Dr. Gunther von Hagens zu Gast in der Landeshauptstadt; seit 27.10. ist die weltweit erfolgreichste Anatomieschau „Am Puls der Zeit“ zurück und war bereits am ersten Wochenende mit über 1.800 BesucherInnen ausgebucht.

Der Plastinator und Kuratorin Dr. Angelina Whalley veranschaulichen die Verwundbarkeit des menschlichen Körpers sowie sein Potenzial angesichts der Herausforderungen, die er im 21. Jh. zu bewältigen hat. Die Ausstellung soll einladen, die dauerhafte Reizüberflutung des modernen Lebens und ihre langfristigen Auswirkungen auf Körper und Geist kritisch zu hinterfragen und ein Verantwortungsbewusstsein für die eigene Gesundheit schaffen. Über Erläuterungen zur Ernährung, Bewegung oder Stärkung des Immunsystems hinaus zeigt sie, wie ein gesundes und langes Leben in der heutigen Zeit gelingen kann.

Die aus dem Körperspendeprogramm des Instituts für Plastination Heidelberg stammenden menschlichen Exponate (darunter viele Ganzkörperplastinate) ermöglichen umfassende Einblicke in den komplexen Aufbau unseres Innenlebens und erklären leicht verständlich Funktionsweise und Zusammenspiel der Körpersysteme und Organe, aber auch häufige Erkrankungen.

Tickets gibt es auch an der Tageskasse, um Wartezeiten zu vermeiden, ist der Vorverkauf über die „Körperwelten“-Website oder Tel. 01806/57 00 70 angeraten. Hotline für Gruppenbuchungen und Schulklassen: 0421/37 67 20 00 (Mo-Fr 9-17 Uhr) oder via E-Mail an gruppen@eventim.de. Und mit Blick auf Weihnachten empfehlen sich die nur in begrenzter Anzahl vorhandenen an einem beliebigen Tag im gebuchten Monat gültigen „Flex- & Geschenk-Tickets“. -pat