„Kunst findet Stadt“ 2023 feat. Nevin Aladağ – „Public Resonator“

Nevin Aladağs „Public Resonator“ im Rahmen der jährlichen Reihe „Kunst findet Stadt“ geht in die zweite Halbzeit.

Noch bis zum 3.9. sind die Kunstwerke zu sehen. Wer Näheres zur Ausstellung und den Kunstwerken erfahren möchte, sollte am Do, 10.8. die Kuratorenführung durch den Kunstparcours mit Johann von Haehling nicht verpassen. Treffpunkt ist um 18 Uhr vor der Tourist-Information in den Kurhaus-Kolonnaden. Um Anmeldung an info@badenbadenevents.de wird gebeten.

Am Sa, 12.+19.8., 18+19 Uhr, wird die Ausstellung um Musikperformances mit Interaktion an der Klangskulptur auf der Kurhaus-Wiese ergänzt: Am 12.8. bespielt das Quartett Maha Pudma feat. Fadhel Boubaker den Klangkörper auf der Kurhaus-Wiese und am 19.8. das Quartett Maha Pudma. Ganz im Sinne Aladağs entdecken die MusikerInnen das Objekt mittels freier Improvisation, Spontanität und Virtuosität in einem kollektiven Prozess und in Interaktion mit dem Publikum. Die Ausstellung und das Begleitprogramm sind frei zugänglich. -ps/pat