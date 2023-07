Kunstakademie: Sommerausstellung & Offene Ateliers

Die Sommerausstellung mit den „Offenen Ateliers“ ist das herausragende Ausstellungsereignis im Jahresablauf an der Kunstakademie Karlsruhe.

Es ist der Abschluss des Studienjahres und alle StudentInnen vom Studienanfänger bis zum Meisterschüler präsentieren ihre in den vergangenen Monaten entstandenen Arbeiten. Vier Tage lang werden ihre Ateliers zu Ausstellungsräumen. Rektor Prof. Marcel van Eeden eröffnet das viertägige Kunstereignis am Mi, 12.7. um 19 Uhr im Lichthof und zeichnet die Kalinowski-Preisträgerin 2023, Jill Kiddon, und die DAAD-Preisträger aus. Kurz zuvor hält Kiddon am Mi, 12.7. um 18 Uhr im Vortragssaal einen Werkvortrag. Außerdem werden die Reisestipendien der Freunde der Akademie vergeben.

Am Eröffnungsabend sind die Besucher in den Gebäuden in der Reinhold-Frank-Str. 81 und 83 sowie im Bildhauergarten in der Bismarckstr. 67 zu einem Rundgang eingeladen. Auch Studenten aus Schloss Scheibenhardt zeigen im Lichthof eine Werkauswahl, um an den Folgetagen Lust auf einen Besuch auch in ihren Ateliers zu machen. Im Kontext einer angestrebten neuen Hochschulpartnerschaft mit Clermont-Ferrand spricht Kurator Bruno Silva am Do, 13.7. um 19 Uhr im Vortragssaal. Führungen durch die Ausstellung sind am Sa+So um 12 und 16 Uhr (Reinhold-Frank- & Bismarckstr.), Sa+So auch in Schloss Scheibenhardt.

Am Fr, 15.7. sind von 9 bis 13 Uhr zudem an Kunst interessierte Schüler in der Akademie willkommen. Studenten der Kunstakademie arbeiten keramisch in der Majolika-Manufaktur. Ihre entstandenen Objekte sind dort während der Sommerausstellung von 11 bis 16.30 Uhr zu sehen. Am Fr, 14.7. sind die jungen Künstlerinnen ab 15.30 Uhr selbst vor Ort. Auch die Kooperationen im Botanischen Garten werden fortgesetzt: Lara Barth und Julius Hanisch zeigen eine künstlerische Intervention im Kalthaus der Gewächshäuser, während der Sommerausstellung ist dort der Eintritt frei.

Feierstimmung herrscht dann am Sa, 15.7. in Schloss Scheibenhardt: Die Party zum Semesterende, die der Asta der Akademie organisiert, beginnt gegen 17 Uhr. Für die Party wird Eintritt erhoben; für alle anderen Veranstaltungen ist der Eintritt frei. -rw