Die Skulpturen, Bildhauereiarbeiten und künstlerischen Inventionen am Kunstweg am Reichenbach in Gernsbach fügen sich natürlich oder harmonisch in die Landschaft ein.

Harmonischer als Lukas Schneeweiss’ Arbeit „Mars Is Boring“ geht es aber nimmer, denn es ist ein kleines hübsches Straßenschild“. Für den Kunstweg 2020 erstellt, fügt sich der erdachte Schriftzug ein in das Gesamtwerk seiner Schriften und Zeichen. Den „Köder“, den das typografische Kunstwerk sendet, versteht er als subtile Einladung, sich die eigene Umwelt mit all ihren zu bewahrenden Qualitäten ins Bewusstsein zu bringen. Immer am ersten Sonntag im Monat findet (bei jedem Wetter) eine Führung zu den fast 50 Kunstwerken sowie der Geschichte und Natur im Reichenbachtal statt. Die nächsten Termine sind der 4.6. und der 2.7. je 11.30 Uhr. Treffpunkt ist am Beginn des Kunstweges in Gernsbach an der Infotafel auf dem Parkplatz im Reichenbachtal hinter dem Gewerbegebiet. -rw