Maja Bekan – P For Performance: All About Us

Tanzen verbindet.

Deshalb wird in den Performances der aus Bosnien-Herzegowina stammenden Künstlerin Maja Bekan auch so oft getanzt. Sie möchte die TeilnehmerInnen ihrer kollektiven Formate und Aktionen miteinander verbinden. Oftmals handelt es sich hierbei um Frauen aus vermeintlich gegensätzlichen Lebenswelten, wie bspw. aus dem Militär und aus der Kunst oder aktuell im Rahmen der Ausstellung im Badischen Kunstverein aus der Wissenschaft und der Kunst.

Bekan bringt Wissenschaftlerinnen vom Europäischen Ausbildungszentrum für nukleare Sicherheit mit Künstlerinnen aus der Region in Kontakt und lässt daraus eine neue Performance entstehen. Jeden Mittwoch wird während der Laufzeit zudem die sich zentral im Lichthof befindende Mixed-Media-Installation „What If We Started Making Less And Reusing More“ aktiviert, die als Appendix zu den kollaborativen Arbeiten dienen soll: Auf großformatigen Texttafeln sammelt Bekan hier gemeinsam mit einer Künstlerkollegin Beobachtungen, Inspirationen und theoretische Grundlagen für ihre künstlerische Praxis. -sab