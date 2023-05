Manuel Kolip – „So gesehen“

Als letzte Ausstellung der Galerie Oh in der Südlichen Waldstraße zeigt Manuel Kolip seine Solo-Ausstellung „So gesehen“.

In Mischtechnik auf Holz malt er seine Motive nach Vorbild von spontan aufgenommenen Fotos. In seinen Gemälden zeigt er seinen Blick auf die Welt, oft auf kleine, scheinbar unwichtige Details im öffentlichen Raum, einem optischen Tagebuch gleich. Dabei ist die Wahl der Motive breit gefächert: Mal sind es Blicke in Fenster mit merkwürdiger Dekoration, mal verloren gegangene Gegenstände auf Pflasterstein. Manchmal porträtiert Kolip auch die Rückansichten von Menschen, die eine Straße oder am Strand entlang gehen. Woher kommen sie? Wohin gehen sie? Und was ist in ihrer Aldi-Tüte?

Nach dieser Ausstellung zieht die Galerie Oh aus der Waldstraße aus. Für den Herbst ist eine Kooperation mit Marvin Meyer in dessen Räumen in der Waldstraße schräg gegenüber geplant. Eine Fortsetzung der Galerie Oh an einem anderen Ort wird es vermutlich Anfang 2024 geben. -rw