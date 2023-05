Marion Eichmann

Rot, Blau und Gelb – diese drei Grundfarben bilden meist die Basis für Marion Eichmanns Arbeiten aus Papier.

Alltagsgegenstände, Dinge aus unserem täglichen Umfeld und vermeintlich banale Objekte erfasst die Künstlerin in Skizzen und detailreichen Zeichnungen. Ihre Werke lässt sie hierbei aus Grafit und Pigmenttuschen entstehen, die sie mit zuvor ausgeschnittenem farbigem Papier beklebt, das sie präzise ordnet und ansprechend arrangiert. So entstehen reliefartige Bilder und Objekte, die uns anders auf alltägliche Dinge blicken lassen: Straßenschilder, Waschmaschinen, Fahrzeuge, Automaten und Blumenvasen sind nur einige ihrer beliebtesten Motive in einer Vielzahl an Abbildungen.

Mit einer Faszination für Kleinteiligkeit und Details erschafft Eichmann zudem auch Ansichten urbaner Stadträume und großer Metropolen wie Tokyo, New York und Berlin. Die Werkschau in der Städtischen Galerie zeigt über 100 Werke aus 20 Jahren künstlerischem Schaffen. Neben den Papierarbeiten wird auch die großformatige Serie für den Deutschen Bundestag sowie Eichmanns spektakulärer Waschsalon gezeigt. -sab