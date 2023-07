Schneiden als Zeichnung, Reiben als Malerei.

In den Holzschnitten der Künstlerin Martina Geist verwischen die Grenzen von Objekt, Zeichnung, Malerei und Druck. In der Haltung von künstlerischer Forschung setzt sie die Holztafeln, die meistens nur einmal bedruckt werden, als eigenständige Positionen in den Raum.

In der Ausstellung „Bagatellen“ werden sie mit einer großformatigen textilen Fahneninstallation in Verbindung gesetzt, die mit gebrauchten Stoffen collagenartig die Motive ihrer Drucke weiterführt. Inspiriert durch Alltagsgegenstände oder die Natur entstehen abstrahierte Formen, die ins Holz geschnitten einen eigenen Ausdruck und Blick auf die umgebende Welt preisgeben.

Zur Vernissage begrüßt Bürgermeister Wolfgang Jokerst und Dorit Schäfer von der Kunsthalle Karlsruhe führt ins Werk ein. Zur Finissage Mitte August gibt’s ein Gespräch mit der Künstlerin (So, 13.8., 15 Uhr). Exklusiv erscheinen das Künstlerbuch „Bagatellen“ sowie eine Vorzugsausgabe. -sb