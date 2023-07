Mike Spike Froidl & Hanna Woll

Mike Spike Froidl, multipler Künstler und Kunstaktivist aus Bayern, ist manchen auch als Don Chaos bekannt, da er seit Mitte der 80er in der Münchner Punkszene aktiv war.

In früheren Zeiten färbten sie einem Professorenkünstler der Kunstakademie den Bart blau – was dieser so toll fand, dass er das bis zu seinem Tod so beließ und sich umbenannte. Aus seiner Beschäftigung mit Kampfkunst entstand eine große Liebe zur Kalligrafie; und so gibt er am Abend auch eine Kalligrafieperformance und liest aus „Mein Leben mit den Ostpocken“. -rw