Monika Bartsch & Boris Ferreira

Die Figuren der Künstlerin Monika Bartsch schieben sich aus der Umgebung heraus ins Bild, es wird erahnt, was dieser Ausschnitt zeigt oder auch verbirgt.

In welchem Ganzen stehen diese Menschen, in welcher Balance zwischen dem Ich und dem Wir? Im Rahmen des Förderprojektstipendiums von Ba-Wü beschäftigte sich die Künstlerin mit genau diesen Themen. Auch der Maler und Zeichner Boris Ferreira sucht nach einem Gleichgewicht, jedoch in Bedeutungen. Es kann nur durch ein ständiges Bewegen aufrecht erhalten werden.

Etwas baut sich auf und verschwindet wieder, es entsteht ein Halt – von kurzer Dauer. Dieses Pendeln zwischen Qualitäten wird bei Ferreira ganz sinnlich erfahrbar: In der Malerei ist es die Fülle, das Überbordende, in der Zeichnung ist es die Leere, der unberührte Raum zwischen den Formen. Die Zusammenhänge zu begreifen, zwischen Wir und Ich, Fülle und Leere, ist ein immerwährendes Ausloten und, wie der Titel der Ausstellung sagt, ein wahrer „Balanceakt“. -sb