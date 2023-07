Die negative Form in der Kunst als Fläche oder als Raum ist nicht nur einfach systemimmanent, sondern kann bewusst als Mittel und Möglichkeit des gestalterischen Ausdrucks gesehen werden.

Die Wechselwirkung von bearbeiteter, gestalteter Fläche eines Malgrundes in Relation zum freien Umfeld ist ein wesentlicher Bestandteil von Proportion und Komposition. Anstatt des soliden Körpers einer Skulptur, ihrer Masse und ihres Volumens werden in der modernen Kunst bewusst Durchblicke, Frei- und Zwischenräume zum Gegenstand des Interesses. Positiv- und Negativform treten in Beziehung zueinander und lassen sich gar umkehren. Das Negativ der Fotografie ist nicht nur Vorform des Endergebnisses, sondern wird als eigenständiges Stilmittel eingesetzt.

Mit dem Spektrum der vielfältigen Techniken der Zettzwo-KünstlerInnen wie Fotografie, Malerei, Grafik, Collage Skulptur sowie den unterschiedlichen künstlerischen Positionen ergeben sich eine Vielzahl von Perspektiven des Themas. -rw