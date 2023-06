Neue Galerie: Free Port Purgatory

Ungewöhnlicher kann ein Ort für eine Galerie nicht sein, die oft mit Weite und lichtdurchfluteten Fenstern assoziiert wird.

Es geht in den Keller! Ein klassisches Abteil aus Holzbeschlag sticht mit weißen Wänden, Neonröhre und Fakestuck hervor. Diese zehn Quadratmeter sind so Kunstfern jedoch nicht, Werke verbringen die meiste Zeit irgendwo eingelagert. Wie in sogenannten Free Ports – Freihäfen, in denen steuerfrei Kunst gelagert und gehandelt wird, fernab jeglicher öffentlicher Einsicht. Fast eine Art Zwischenhölle, diese Kulturschändung, die der freie Markt da kreiert hat, suggeriert jedenfalls der Galeriename.

Im Juni zeigten Silke Stock und Istihar Kalach ortbezogene Arbeiten; am Sa, 8.7., 17 Uhr, folgt die nächste Vernissage von Martin Pfeifle und Christoph Westermeier, Multimediakünstler aus Düsseldorf. Sonstige Öffnungszeiten gibt es – dem Ausstellungsort geschuldet – nur nach Vereinbarung via Instagram (@free_port_purgatory). -sb