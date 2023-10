Franz Ackermann ist bekannt für seine grellen Architekturansichten, seine biomorphe Ornamentik, die teils abstrakten kartografischen Momente und gebrochenen Farbflächen, aus denen er seine sogenannten „Mental Maps“ entstehen lässt.

Auf seinen Reisen sammelt der Künstler verschiedene visuelle Eindrücke, die als eine Art Gedankenskizze auch nach seiner Rückkehr überdauern. Der Ort, der zur Inspiration diente, ist hierbei aber nur der Auslöser für ein neues Werk und niemals das Abbild eines solchen. Auf der Wilhelmshöhe lässt Ackermann in einer großformatigen Arbeit Malerei und Architektur zu einer neuen visuellen Erfahrung verschmelzen.

Allerdings – wie der Titel bereits erahnen lässt – tut er dies keineswegs allein: Für „Neue Nachbarn“ hat der Karlsruher Akademie-Professor einige seiner ehemaligen MeisterschülerInnen zu einer Gruppenausstellung eingeladen, um einander auf Augenhöhe und im respektvollen Miteinander zu begegnen.

So präsentieren sich Bernhardt Bretz, Matthias Holliger, Aljoscha Heims, Silke Reeh und Hannah Zeller in einer ganz eigenen bunten und energetischen Bild- und Formensprache und präsentieren darüber hinaus eine beeindruckende Installation, die wunderbar zum Thema der Nachbarschaft passt! Doch auch Leitgedanken zu Migration, Herkunft und Wohnen kommen in der Ausstellung zum Tragen. -sab