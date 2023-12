Die Arbeiten von Nicolas Party ziehen einen sofort in ihren Bann.

Eindrucksvolle Gruppen von leuchtenden Pastellen, großflächigen Wandmalereien, Kupfergrundgemälden und kleinformatigen Kabinettbildern strahlen eine selten gewordene magische Anziehungskraft aus und ziehen die BetrachterInnen hinein in den Rausch der Farben. Die Ausstellung „When Tomorrow Comes“ gibt vielfältige Einblicke in die einzigartige Praxis des Künstlers und seine visuellen Meditationen in die Beziehung zwischen Menschen und Natur sowie in den Lauf der Zeit und das Eintauchen in verschiedene Welten.

Das Besondere daran: Neun Wandmalereien, die innerhalb von dreieinhalb Wochen im Einklang mit der lichtdurchfluteten Museumsarchitektur entstanden sind, werden nur für die Dauer der Ausstellung zu sehen sein! Die direkt auf die Wand gemalten virtuosen Gemälde zeigen einen rauschenden Wasserfall, einen in Flammen stehenden Wald, luftige Wolkenformationen und Bergpanoramen sowie Ruinenlandschaften. Dazu kommen großformatige Frauenporträts, Stillleben mit außergewöhnlich anmutenden Obst- und Gemüsesorten sowie Bildminiaturen von Dinosauriern – ein weiter Bilderkosmos, der in Teilen zwar historische Gegebenheiten abbildet, dennoch aber auch auffällig aktuell erscheint! Gemäß dem Song der Eurythmics, dem der Ausstellungstitel entnommen wurde und in dem es heißt „And we were feeling very small underneath the universe“ nimmt uns Nicolas Party mit in sein eigenes von ihm geschaffenes Kreativuniversum.

Der ehemalige Graffitikünstler verwandelt durch seine Einzelschau das gesamte Raumensemble in eine durchplante und vor allem wahnsinnig malerische Parallelwelt, die äußerst verspielt und fast schon psychedelisch wirkt, aber auch leicht zugänglich ist und positive Energie ausstrahlt. -sab