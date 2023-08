Nina Laaf – Vom Flüstern und Formen

Nina Laaf ist eine wahre Virtuosin, wenn es um das Spiel mit dem Material geht.

Das wird auch in ihrer Einzelausstellung im Kunstverein Wilhelmshöhe sofort ersichtlich: Ein Teppich in Ultramarinblau zieht sich durch den großen Ausstellungsraum, ist von ihr jedoch zurechtgeschnitten worden. Teppichzacken ragen in die Höhe, lassen am Material zweifeln und wecken Neugierde und Lust zur näheren Betrachtung.

Von der Decke hängt eine Kette mit Tropfen aus Metall, an der Wand eine kleine Serie mit zart wirkenden Arbeiten, die aus Kupferplatten entstanden sind. Allesamt verlangen die Objekte nach einem zweiten oder dritten Blick – und der lohnt sich allemal! -sab