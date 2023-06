Aus Stoff wird Marmor, aus Keramik wird Metall, aus Stein wird eine weiche Masse und aus etwas Kräftigem und Zartem wird allmählich etwas Feines.

Die Karlsruher Künstlerin Nina Laaf hat sich dem Dreidimensionalen verschrieben und lässt mit einer großen Prise Ironie Objekte entstehen, denen man die ausgiebige Auseinandersetzung mit dem Material ansieht. Objekte, die neugierig machen und nach einem zweiten, wenn nicht sogar nach einem dritten Blick verlangen. Oftmals weisen sie Ortsbezüge auf und besitzen teilweise modularen Charakter, wodurch sie immer wieder neu in andere Räume angepasst werden und sich dort frisch entfalten können. Vieles dreht sich um eine gewisse Materialverwirrung, wie Laaf das Ziel ihres exzessiven Spiels mit dem Material selbst treffend beschreibt.

In ihrer Einzelausstellung auf der Wilhelmshöhe knüpft die Künstlerin an einen Zyklus an, der während ihres Aufenthaltes an der Cité Internationale des Arts in Paris entstanden ist. Während der Laufzeit der Werkschau findet am Sa, 22.7. ab 19 Uhr auch wieder das Sommerfest auf der Terrasse des Kunstvereins Wilhelmshöhe statt. Serviert werden stimmungsvoller, entspannter Mainstreamjazz der Ettlinger Band Play Jazz sowie kühle Getränke und herzhafte Leckerbissen, Eintritt frei. -sab