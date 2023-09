Nino Maaskola – „Mount Benzin“

Ein hängender Stein, knapp überm Boden, Metall zeichnet in die Luft und hält, hält.

Ein „Abschied von der Erde“, so heißt eine Werkgruppe des Künstlers Nino Maaskola, der 2015 an der Karlsruher Kunstakademie bei Prof. Klingelhöller abgeschlossen hat. Poetischer und aufwühlender kann ein Titel nicht sein in diesen Zeiten, wirft sich doch die ganze Schaffensweise Maaskolas dem Physischen entgegen.

Der Künstler arbeitet mit Rohmaterialien, ummantelt Stein mit Epoxidharz, schmilzt Metall, bricht Güsse und lässt Kupfer und Aluminium in Fusion Kristalle bilden. In der Paw Gallery werden neue Arbeiten unter dem Titel „Mount Benzin“ gezeigt. -sb