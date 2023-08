Oberrheinischer Kunstpreis: Claudia & Julia Müller

Zum fünften Mal verleiht die Stadt Offenburg den „Oberrheinischen Kunstpreis Offenburg“, für 2024 geht er an das Künstlerduo Claudia und Julia Müller.

Die Schwestern arbeiten seit 1992 gemeinsam, leben heute in Basel, Karlsruhe und Berlin. Ausgehend vom Medium der Zeichnung wirken ihre Arbeiten bis in den Raum hinein, mit einem feinen Gespür für Gesten, die soziale Dimension und das Zusammenspiel ihrer Werke. Der Preis ist auch eine Würdigung für ihre Vermittlungstätigkeiten in der Region: Julia Müller ist seit 2005 Professorin an der Karlsruher Kunstakademie; Claudia Müller seit 2020 Dozentin an der Hochschule für Gestaltung und Kunst FHNW in Basel. -sb