Pavel Miguel: Offenes Atelier „Sonnenkiste“

Üblicherweise bilden wir keine Flyer als Fotos ab – das ist Werbung.

In diesem Fall gibt’s eine Ausnahme, denn es ist ein zuckersüßes Sittengemälde! Pavel Miguel lädt zur „Sonnenkiste“ bei Livemusik in sein schönes „Offenes Atelier“ mit Bildhauergarten an der Pfinz. Don’t miss it! -rw