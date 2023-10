Peter W. Klein (1947-2023)

Der Kunstsammler, Kunstförderer, Mäzen und ehemalige Unternehmer Peter W. Klein ist im Alter von 76 Jahren gestorben.

Gemeinsam mit seiner Frau Alison sammelte Klein fast 40 Jahre – aus Leidenschaft. „Das Entscheidende ist, dass uns ein Kunstwerk berührt“, so sein Credo. Dabei spielte die Begegnung mit den unterschiedlichen Denkweisen und Lebensentwürfen der KünstlerInnen eine große Rolle. Um den Kunstmarkt oder Moden hat sich Klein dagegen wenig geschert. „Sein Engagement für die Kunst war immens, ebenso für das Kunstmuseum Stuttgart“, schrieb Ulrike Groos, Direktorin des Kunstmuseums Stuttgart in ihrem Nachruf.

2015 erwarb er das Gemälde „Gewitter am Abend“ (1942) von Otto Dix und sicherte es damit vor einem Abverkauf. 2021 schenkte der Sammler dem Museum drei Arbeiten der Konzeptkünstlerin Anna Oppermann, zuletzt kam aus der Kleinschen Sammlung ein Konvolut von neun großformatigen Bildern des Künstlers Markus Oehlen als Schenkung ans Kunstmuseum. 2007 eröffneten Alison und Peter W. Klein für ihre stetig wachsende Sammlung in Eberdingen-Nussdorf bei Vaihingen/Enz ein eigenes Museum, das „Kunstwerk“, das seit Gründung auch ein Medienpartner von INKA war.

Denn Kunst allen zugänglich zu machen, war Klein nicht nur ein Herzensanliegen, sondern auch ein Aspekt sozialer Verantwortung. Die Sammlung Klein, auch bekannt für ihre Aborigineskunst, birgt auch (heute berühmte) Künstler wie Sean Scully, Karin Kneffel, Anselm Kiefer, Ulrike Rosenbach oder Anna Oppermann. Das „Kunstwerk Sammlung Klein“ in Eberdingen-Nussdorf wird – sicher in seinem Sinne – weitergeführt. Aktuell sind dort als „Hängung #27“ die nominierten Künstler und die Preisträgerinnen 2023 Alina Frieske und Kathrin Sonntag für den Stiftungspreis Fotokunst der „Alison und Peter Klein Stiftung“ zu sehen. Der Preis wurde 2009 mit einer Dotierung von 10.000 Euro zur Förderung in Deutschland lebender Fotoartists der jungen und mittleren Generation eingerichtet.

Allein das Kommen wert sind die faszinierenden Werke von Preisträgerin Frieske, in deren kleinen Fragmenten digitaler Aufnahmen die Grenzen von Fotografie und Malerei verwischen. -rw