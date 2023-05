Projekt 50/50 2023

Erstmalig nach der Coronapause zeigen die KünstlerInnen der Zettzwo Produzentengalerie die Ausstellung „Projekt 50/50“ wieder im Rathausgewölbe in Durlach.

50 Prozent des Erlöses, der sich in den vergangenen Jahren im vierstelligen Bereich bewegte, kommt dabei ausgewählten Hilfsprojekten zugute. Im Gegensatz zu den grundsätzlich gemeinsamen Themen der monatlichen Zettzwo-Ausstellungen zeigen hier alle einen großen Spannungsbogen ihres persönlichen künstlerischen Selbstverständnisses. „Projekt 50/50“ fand im Jahr 2014 erstmalig statt und war die Initialzündung zur Gründung der Durlacher Zettzwo Produzentengalerie mit der Idee, dauerhaft einen Raum für zeitgenössische Kunst zu schaffen und ein Forum für den Dialog über Kunst zu bieten.

Wie 2019 wird wieder der Verein „Häuser der Hoffnung – Schulbildung für Afrika“ unterstützt, der vor allem Mädchen in Mali eine Schul- und Berufsausbildung ermöglicht. So werden sie am besten befähigt, ein eigenständiges und selbstbestimmtes Leben zu führen in einer Gesellschaft, in der vorwiegend Frauen fürs Familieneinkommen sorgen. Inzwischen ist ein Großteil der jungen Frauen in der durch Stipendien des Vereins finanzierten Berufsausbildung oder gar im Studium. Die Vorsitzende Gudrun Maria Eisermann stellt das Projekt vor. -rw