Projekt3drei

Das Kunstprojekt von Astrid Hansen, Annette Hünnekens und Katrin Eschenberg und der beteiligten FotografInnen widmet sich dem ominipräsenten Thema „Optimierung“.

Am 9.12. liest Ondine Dietz, aus ihrer Erzählung „Entweder, oder, gar nicht“, in der sie Einblicke in die „Selbstverbesserungs-Werkstatt“ der Protagonistin Godiva H. gibt. Alle eingereichten Fotos werden in einer Installation mit Großbildpräsentationen gezeigt. -rw