Raimund Vögtle & Harald Metzkes

Nach 2022 zeigt Galerist und Kunsthistoriker Axel Demmer im publikumsträchtigen Café Segafredo erneut eine Ausstellung mit aktuellen Arbeiten von Raimund Vögtle.

Der Maler, auch ein leidenschaftlicher Kunstsammler, ist in den verschiedensten Techniken und Sujets unterwegs. Zuletzt zeigte er im Segafredo in seiner Ausstellung „La Mer“ eine Vielzahl unterschiedlichster Motive mit Meeresblick – jeweils vom selben Ausgangspunkt aus gemalt. In der neuen, vom Künstler konzipierten Ausstellung „Panoptikum“ tummeln sich Tiermenschen oder Menschentiere in Petersburger Hängung an den Wänden von Karlsruhes Szenecafé Nummer eins.

Es sind abstrakte Arbeiten, aber es lässt sich darin ständig und ohne Unterlass viel entdecken. Wer also grade mal nicht ins Handy schaut, bekommt hier for free jede Menge Compost für das Hirn durch ein wahres Panoptikum an Fabelwesen, die sich aus den scheinbar abstrakten Bildern schälen.

Vögtle hat eine beeindruckende Vita: In den späten 60ern studierte er im sogenannten Fuchsbau in Freiburg – einer Außenstelle der Karlsruher Kunstakademie – bei Peter Dreher. Der Konzeptkünstler und Maler sollte berühmt werden, er malte fast ausnahmslos Gläser. Bei Dreher bilden Vögtle, der später berühmt werdende Maler Artur Stoll, Rolf Zimmermann und Joachim Gerber eine lose Gruppe – aus der heraus Vögtle beschließt, doch lieber von Berufs wegen Mediziner zu werden. 30 Jahre arbeitete er in Karlsruhe als Internist, malte, betrieb in der Nördlichen Waldstraße engagiert eine Galerie für zeitgenössische Kunst. In dem aufwendig sanierten Haus, wo heute Licht + Planung angesiedelt ist, vermietet er übrigens im Obergeschoss nach wie für kleines Geld Zimmer an Studenten der Kunstakademie.

In der Galerie in der Herrenstraße sind noch bis 30.10. in einer kleinen Sonderausstellung wunderbare Arbeiten des berühmten Ostberliner Malers Harald Metzkes aus drei Jahrzehnten zu sehen. -rw