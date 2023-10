Re-Inventing Piet. Mondrian und die Folgen

So vertraut ist dieses Weiß mit schwarzen Linien.

Kleine Felder aus Rot, Gelb und Blau. Piet Mondrians Werke des Neoplastizismus sind regelrecht zur visuellen Prägung geworden, nichts wurde so viel in Architektur, Mode, Werbung und in der Freien wie Angewandten Kunst selbst zitiert, kopiert oder karikiert. Über 130 solcher Werke und Objekte – „Mondrian-Folgen“ – sind in der großen, im September eröffneten Ausstellung zu sehen.

Der abstrakte Malstil, innerhalb der De Stijl-Bewegung entstanden, wollte sich nicht dem Weltlichen entheben, im Gegenteil: Die Verschmelzung von Kunst und Leben war Teil der Gesellschaftsutopie Mondrians, wie in den Kreisen von Bauhaus oder der russischen Avantgarde. Diesen Kontext der Kunstumwälzungen zu Beginn des 20. Jh. vertiefen die Sammlungspräsentation „Zeiten des Aufbruchs“ (bis 4.2.) und die Kabinettsausstellung „Das bewegte Quadrat“ (bis 29.10.). -sb