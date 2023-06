Mit seiner letzten zu Lebzeiten kuratierten Ausstellung rief Peter Weibel die dritte Renaissance aus.

Nach der arabischen (800-1200 n. Chr.) und der italienischen (15. bis frühes 17. Jh.) findet sie jetzt, im frühen 21. Jh. statt. Nach Jahrhunderten des Auseinanderdriftens finden, so Weibel, Kunst und Wissenschaft wieder neu zusammen. Ihre VertreterInnen verwenden im digitalen Zeitalter einen gemeinsamen „Pool Of Tools“. Damals stellte da Vinci fest, dass die Malerei eine Wissenschaft sei. Ähnliches lässt sich heute über technologisch gestützte Medienkunst sagen.

Im Mittelpunkt der Ausstellung „Renaissance 3.0“ steht also der Einblick in eine neue Werkzeugkultur. 35 medienkünstlerische Positionen geben Einblicke in künstlerische Laborsituationen und Kollaborationen zwischen Kunst und Wissenschaft – von Genetic Engineering über die Neurowissenschaften bis zum Unconventional Computing. -fd