„Wir erleben gerade die dritte Renaissance“, stellte der im März gestorbene Peter Weibel fest und machte daraus eine Ausstellung.

Nachdem Kunst und Wissenschaft viele Jahrhunderte auf getrennten Pfaden unterwegs waren, kommen sie im 21. Jh. wieder zusammen. Wie schon in der arabischen (800-1200 n. Chr.) und italienischen (15.-17. Jh.) Renaissance nutzen KünstlerInnen und Wissenschaftler wieder ähnliche Methoden, bedienen sich aus einem gemeinsamen „Tool Of Pools“: Waren es damals etwa Geometrie und Arithmetik, so sind es jetzt Algorithmen und digitale Programme, mit denen nicht nur Wissenschaft betrieben, sondern auch Kunst erzeugt wird.

Die Idee einer neuen Werkzeugkultur prägt die Ausstellung „Renaissance 3.0“ und wird in 35 medienkünstlerischen Positionen verdeutlicht. Beteiligt sind u.a. Kamila B. Richter, Barbara Hammer, Jana Winderen, Bernd Lintermann, Armin Linke, Ava Mendieta, Tomás Saraceno, Michael Bielicky, Jonathan Borofsky und Peter Weibel selbst. -fd