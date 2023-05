Während der letzten drei „Ausnahmejahre“ hat sich Rosemarie Vollmer intensiv mit der Welt der Fledermäuse befasst, die für sie zum Symbolträger für die bedrohte Artenvielfalt in der Natur wurden.

In Malerei und Nähzeichnungen, in keramischen Kleinplastiken und Objekten setzt sich die Künstlerin mit dieser Zeit auseinander. In einer gemeinsamen Glas-Klang-Arbeit mit Sabine Schäfer wurden ihre Ortungslaute hörbar gemacht. Die Komposition wird per Transducer auf eine von Vollmer sandgestrahlte Glasscheibe übertragen. Der Betrachter sieht und hört die Welt der Fledermäuse. -rw