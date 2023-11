Schall und Rau(s)ch: Dunstkreis der Dosierung

Drogen und anderen sinnstimulierenden Substanzen als Methode, Mittel und Motiv in der Modernen Kunst ist die neue Ausstellung in der Städtischen Galerie Böblingen gewidmet.

Inspiriert durch drei erhaltene Stammtisch-Bilder von Fritz Steisslinger und dem Gemälde „Der Raucher“ von Tell Geck, einem weiteren Hauptkünstler in der städtischen Kunstsammlung, aber auch wegen der aktuellen Diskussionen um die Legalisierung von Cannabis positioniert sich die Städtische Galerie einmal mehr am Puls der Zeit: 29 aktuellen und sechs klassischen Positionen wird durch den künstlerischen Spiegel ein kulturhistorischer Spannungsbogen vom Gestern in die Gegenwart eröffnet.

Der historische Kontext wird mit provokativen Positionen und Installationen der Gegenwartskunst kombiniert und konfrontiert, darunter sind auch so illustre Namen wie Gottfried Helnwein und Udo Lindenberg. Jim Avignon greift die Partyszene der 90er Jahre auf. Er zeigt eine Kulissenarbeit zu den „Roaring Nineties“, ein großformatiges Wandbild als Alte Weltkarte und verschiedene Selfiestationen. Auch mehrteilige Bilderserien zu Themen wie „Überdosen“ und „Flachmänner“ sind dabei.

Der aus Karlsruhe stammende Berliner Künstler ist zur Eröffnung mit seiner Onemanband Neoangin auch als Musiker am Start und bringt den Hamburger Songartist Nova Huta mit. Das Musikduo entführt ab 17 Uhr unter dem Motto „MDMABC“ auf eine (ton)künstlerische Reise in die seltsame Welt der Drogen.

Die Performance „Das Rauschen der Sirenen“ von Desiree Lune sowie im Anschluss an das meditativ-ornamentale „Life Painting“ durch den deutsch-marokkanischen Maler Khalil El Mejnaoui, eine After-Show-Party mit DJ Tizian und Open-End-Option runden die Eröffnung ab. -rw