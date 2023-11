Schall und Rau(s)ch – Dunstkreis der Dosierung

Drogen und anderen sinnstimulierenden Substanzen als Methode, Mittel und Motiv in der Modernen Kunst ist die neue Ausstellung in der Städtischen Galerie in Böblingen gewidmet.

Inspiriert durch drei erhaltene Stammtisch-Bilder von Fritz Steisslinger und dem Gemälde „Der Raucher“ von Tell Geck, einem weiteren Hauptkünstler in der städtischen Kunstsammlung, aber auch wegen der aktuellen gesellschaftspolitischen Diskussionen um die Legalisierung von Cannabis positioniert sich die Städtische Galerie Böblingen einmal mehr am Puls der Zeit: Die Gruppenausstellung nimmt Bezug zur gesellschaftsrelevanten Thematik „Rauschzustand und Drogenkonsum“ und zur facettenreichen Geschichte von Genuss-, Heil- und Suchtmitteln im 20. Jh. bis in die Jetztzeit. Der historische Kontext wird mit 27 provokativen Positionen wie immersiven Installationen der Gegenwartskunst kombiniert und konfrontiert. Zur Eröffnung ist der aus Karlsruhe stammende Berliner Künstler Jim Avignon mit seiner One-Man-Band Neoangin vertreten: Er spielt poppige elektronische Songminiaturen, aber auch mit Kunst in Form von Wandtafeln, Selfiestationen und mehrteiligen Kulissen. Er greift die Partyszene der 90er Jahre auf. -rw