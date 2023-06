Schmuckausstellungen & Musiksommer

Das Sammlerpaar Peter und Eva Herion liebte es, zu reisen, mit dem Kontakt zu den Menschen vor Ort und dem Schmuck, den diese kreierten.

„Von der Reise- und Sammellust“ zeigt einen Großteil der Objekte aus dem Depot, ergänzt durch Fotografien von Peter Herion. Als Dialog zur Ausstellung werden Arbeiten von SchülerInnen der ersten Goldschmiedeschule Äthiopiens in Debre Tabor gezeigt (bis 10.9.). Zum 130. Jubiläum der Wellendorff-Manufaktur zeigt das Museum Stücke aus jeder Dekade, eingeflochten in die historische Sammlung, sodass die Entwicklung der Manufaktur im Kontext nachvollzogen werden kann (bis 1.10.); jeweils um 15 Uhr der Juli-Sonntage gibt’s Führungen durch die Ausstellungen.

Ein besonderes Format für den Sommer stellt der „Musiksommer“ dar: Beginnend mit dem „Rondo alla turca“ von Mozart (So, 2.7., 15 Uhr) geht es am So, 9.7., 11.30 Uhr, mit dem Gabrieli-Blechbläser-Quintett weiter. Mit Kontrabass, Klavier und Violine werden am Do, 13.7., 19 Uhr, bulgarische und rumänische Volkslieder auf die Bühne gebracht und am So, 23.7., 15 Uhr, von Jari Hämäläinen kommende Gesangsstars präsentiert. Den Abschluss im Juli macht das Klavierduo Ljiljana Borota und Christian Knebel mit Werken von Robert Schumann und Fazil Say (Do, 17.7., 19 Uhr). -sb