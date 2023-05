Skulpturengarten Schweigen-Rechtenbach 2023

Seit 2012 verwandeln Skulpturen den Gemeindepark im Winzerort Schweigen an der deutsch-französischen Grenze zu Wissembourg in eine Open-Air-Galerie.

2023 präsentiert Gudrun Zoller neben dem Alten Schulhaus von Mai bis Oktober über 30 Kunstwerke und Objekte von zwölf zeitgenössischen BildhauerInnen aus der Pfalz, dem Badischen und dem Elsass. Weitere 20 Locations bilden einen Kunstparcours mit speziell auf die Weingüter oder Gasthöfe zugeschnittener Kunst.

Mit dabei sind dieses Jahr der bekannte Bildhauer Lilau aus Gries/Pfalz, der mit Holz, Sandstein, Kalkstein, europäischem Marmor und neuerdings auch Stahl für seine Werkgruppe Blast arbeitet; Kassandra Becker zeigt eine ihrer faszinierenden Krähe-Frauen-Skulpturen, der Bildhauer und Installationskünstler Pavel Miguel seinen „Das Leben ist ein Kampf“-Schwimmer, Petr Beránek Glasobjekte, die Bildhauerinnen Meggi Rochell und Uta Schade Skulpturen.

Die Sandsteinmasken des Skulpturentheaters von Wolf Münninghof sind inspiriert vom klassischen Theater und sie dürfen benutzt werden: Sie lassen sich drehen und man kann hindurchschauen. Für den Skulpturengarten entstand der „Rabe mit Ei“ von Martin Pöll. Eine kleine Mooreichenskulptur von Marc Reibel in Hans Arpscher Formvollendung, gebreakt von einem Nagel, habe ich mal bei einer Ausstellung beim Brillenmacher in Landau erstanden. Man darf gespannt sein, was er zeigt. -rw