Ein sehnsüchtiger Ausblick in den Sommer – vom 4. bis 10.8. findet erstmals die „Sommerakademie Pforzheim“ statt.

Antia Plein und Jörg Schneider kreieren eine Woche für alle, die sich künstlerisch weiterbilden möchten. Profs der Hochschule für Gestaltung Pforzheim und KünstlerInnen aus der Region bieten von Steinbildhauerei über Urban Sketching, Druckgrafik bis Installation eine intensive Woche voller Prozesse an. Sieben Workshops sind schon zur Anmeldung bereit (bei einigen gibt’s bereits eine Warteliste), Modellformenbau und Fotografie kommen bald hinzu und weitere (wie ein Goldschmiedekurs) sind im Gespräch.

Für Austausch untereinander ist gesorgt; es wird zusammen an einer langen Tafel gegessen und der Materialbereich geteilt. Auch durch das begleitende Rahmenprogramm mit Konzerten, Filmabend und Podiumsdiskussionen gibt es Möglichkeit, sich zu vernetzen und Kunst in all ihren Facetten zu betrachten. Als krönender Abschluss findet am Samstag eine Ausstellung aller Beteiligten statt samt Kinderprogramm, Catering und Fremdsprachenführungen. Doch keine Sorge, nichts muss fertig sein – auch Work in Progress ist ausdrücklich vorzeigenswürdig! -sb