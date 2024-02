Prinz-Max-Palais: Ein Haus erzählt Geschichte(n)

An kaum einem anderen Haus in Karlsruhe lassen sich historische Entwicklungen besser nachvollziehen als am Prinz-Max-Palais.

Die Ausstellung „Ein Haus erzählt Geschichte(n)“ zeigt in Fotos und mit Objekten die wechselvolle Bau- und Hausgeschichte. 1881 für einen Millionär errichtet, übernahm um 1900 der letzte Reichskanzler des Kaiserreichs Prinz Max von Baden das Haus. Bevor das Palais 1969 ins Eigentum der Stadt überging, war es 18 Jahre lang der erste Sitz des Bundesverfassungsgerichts. Auch wenn das Gebäude saniert werden müsste, ist es mit seinen Institutionen ein Fixpunkt der Kultur. -fk