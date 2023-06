Marcel Vangermain zeigt im Schauraum B9 von Carol Neuber einen seiner derzeitigen Werkblöcke.

Seit zwei Jahren zeichnet er regelmäßig Schmetterlinge und Falter mit Ölkreide auf Papier im Format 24 x 24 cm als eine Art Meditation, wobei er sie farblich stark dramatisiert.

Der in der Beiertheimer Allee 9 gelegene Schauraum B9 ist ein origineller Ausstellungsort für vielfältige künstlerische Projekte mitten in Karlsruhe und hostet mit „Spinner, Spanner, Schwärmer“ seine zweite Präsentation in diesem Jahr. -rw