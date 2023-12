„Der Standpunkt macht es nicht, sondern die Art, wie man ihn vertritt“.

So lautet ein berühmtes Zitat von Theodor Fontane. Der Kunstverein in Landau lässt uns in seiner Mitgliederausstellung an „Standpunkten“ und somit Betrachtungsweisen von 23 ausgewählten KünstlerInnen teilhaben. Bei der letzten Ausstellung des Jahres handelt es sich um eine jurierte Werkschau, die aus einer anonymen Auswahl an Einreichungen getroffen wurde.

Die Teilnehmer geben Einblicke in ihr subjektiv gefärbtes Einfangen von Themen und Motiven und vermitteln dabei ihre eigene Wahrnehmung; mal differenziert und vielschichtig, mal standhaft, mal leise und zurückhaltend, an anderer Stelle aber auch frontal und deutlich. Im Rahmen des Begleitprogramms findet am So, 14.1. eine Matinee mit Poetry-Slam statt und beweist, dass Standpunkte keineswegs unbeweglich machen müssen. -sab