Steve Faraday – „Balkantour“

Steve Faraday dokumentiert das Leben in der Stadt.

Er ist Teil der Urban-Sketcher-Bewegung, die vor Ort Städte zeichnen. Auf seiner Bucket List stand, jedes Land in Europa zu bereisen. Corona und der Krieg waren seiner „Balkantour“ bislang im Weg, aber dieses Frühjahr ergab sich die Gelegenheit zu einer verkleinerten Tour mit sieben Großstädten in sieben Ländern in zwei Wochen.

Die Ausstellung im Rahmen der „Durlach-Art“ zeigt eine Auswahl von Zeichnungen dieser „Balkantour“; wieder sind es Straßenzüge, Gebäude und Stadtszenen. -rw