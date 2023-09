Die Deutsch-Afghanische Initiative (DAI) bestückt zum zweiten Mal mit dem Stickprogramm Guldusi die Räume der Textilsammlung Max Berk.

Neben Schulprojekten in Afghanistan fördert der Verein seit 2004 durch Stickprojekte die finanzielle Lage von Frauen und ihren Familien vor Ort. Im Rahmen von Wettbewerben werden Textilschaffende in Europa eingeladen, die Unikate der Frauen in neue Werke zu integrieren und schaffen so – Hand in Hand – eine Ausstellung wie diese. Auch zehn Arbeiten auf Basis von fotografischen Porträts der afghanischen Stickerinnen sind zu sehen.

Parallel läuft im Kurpfälzischen Museum die Fotoausstellung von „Heidelberg in den 50er Jahren“ weiter (bis 28.1.). -sb