Tim Bohlender & Nina Laaf

Verbindend zwischen Tim Bohlender und Nina Laaf ist das feine Gefühl für Abstraktion, Formen und Farben.

In grafisch-formaler Sprache, die keinesfalls kühl wirkt, setzen die kleinformatigen Arbeiten des Künstlers an der Wand fort, was Laaf im Raum fabriziert – oder andersherum. In seinen reliefartigen Objekten kommen ähnliche Materialien ins Spiel wie bei den materialhybriden Skulpturen der Bildhauerin: Keramik, Stahl und viel Lack. Laafs collagenartige Arbeitsweise entgrenzt unseren oft eingespielten Blick. Metall wird gewickelt, als wäre es Papier. Oder ein Hund unter eine Decke gepackt, mit Kupfer obendrauf. Sehr schlüssige Verwandte! -sb