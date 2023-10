Verlängert: The Mystery Of Banksy

Der großen Nachfrage wegen wird die Ausstellung über den britischen Street-Art-Superstar noch ein letztes Mal verlängert.

Mit über 1,8 Mio. BesucherInnen in nur zweieinhalb Jahren gilt „The Mystery Of Banksy – A Genius Mind“ weltweit als die erfolgreichste Show über den anonymen Künstler; allein in Deutschland feierten sie 1,4 Mio. Fans.

In Stuttgart ergatterten bisher über 60.000 Besucher Tickets. Aufgrund der anhaltenden Nachfrage gehen die Veranstalter nun letztmalig in die Verlängerung: Noch bis 15.10. gastiert die Ausstellung in den Königsbau Passagen. -pat