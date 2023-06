Versteigerung der Bürgerstiftung Durlach: Bilder einer Ausstellung

Weder Mussorgsky noch Emerson, Lake And Palmer sind am Sonntagvormittag in der Orgelfabrik zu erleben, aber eine Versteigerung und der Verkauf von zahlreichen Bildern.

Zum „Bürgerbrunch“ 2022 wurde zum elften Mal und wie immer zeitgleich mit dem 333. Jahrestag des großen Brandes durch die Franzosen gefeiert. Unter Ludwig XIV. wurde die Stadt vom 14. bis 16.8.1689 von französischen Truppen in Schutt und Asche gelegt. Vor diesem Fest auf dem Alten Friedhof wird von der Stiftung um „Schätze vom Speicher“ gebeten. Die große Anzahl der Bilder konnte wegen mangelnder Ausstellungsfläche nicht zum Verkauf angeboten werden; das wird nun mit einer Versteigerung nachgeholt. -rw