Volles Haus

Auch in der Region nördlich von Karlsruhe tut sich einiges in Sachen Kunst.

2023 lädt der Kunstkreis Karlsdorf-Neuthard wieder zu seiner traditionellen Jahresausstellung. Die ausgestellten Gemälde und Skulpturen bieten einen repräsentativen Querschnitt aus der Arbeit der aktiven KünstlerInnen des Kunstkreises. Zum ersten Mal seit vier Jahren hat der Kunstkreis auch wieder einen Künstlerwettbewerb ausgeschrieben, diesmal unter dem Motto „Wandel“.

Die Resonanz auf die Ausschreibung war groß, Künstler aus ganz Deutschland bewarben sich. In der Ausstellung werden diejenigen Werke präsentiert, die von einem Auswahlgremium des Kunstkreises für die Ausscheidung am So, 21.5. nominiert werden. Vergeben werden dann der „Preis der Sparkasse Kraichgau“ und ein Publikumspreis. Die Jury bilden Holger Fitterer, Künstler aus Karlsruhe, Stefan H. Schell, Filmemacher aus Pfinztal, und Prof. Dr. Hartmut Ayrle, Architekt und Leiter Fachbereich Stadtentwicklung aus Bruchsal.

Bürgermeister Sven Weigt eröffnet die Vernissage am Do, 18.5., am Samstagabend hält Kunstkreis-Mitglied Yi Chi einen Vortrag über „Tusche Malerei und die chinesische Ästhetik“. Am Sonntagvormittag lädt der Kunstkreis zum Frühstücksbüfett, am Nachmittag werden die Sieger des Kunstwettbewerbsverkündet. -rw