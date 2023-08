Von der Reise- und Sammellust & Musiksommer

Noch bis Mitte September sind im Pforzheimer Schmuckmuseum vielfältige Objekte des Sammlerpaars Peter und Eva Herion zu bestaunen, die es liebten zu reisen, vor allem im Kontakt zu den Menschen vor Ort und dem Schmuck, den diese kreierten.

Als Dialog zur Ausstellung sind Arbeiten der ersten Goldschmiedeschule Äthiopiens ausgestellt (bis 10.9.). Zum 130. Jubiläum der Wellendorff-Manufaktur werden unter dem Titel „Perfektion und Leidenschaft“ Stücke aus jeder Dekade gezeigt, eingeflochten in die historische Sammlung, sodass die Entwicklung der Manufaktur im Kontext nachvollzogen werden kann (bis 1.10.).

Der „Musiksommer“ geht im August weiter: Oliver Scherke (Viola) und Andreas Boyde (Klavier) spielen Sonaten aus Brahms’ Spätwerk (Do, 10.8., 19 Uhr) und eine Woche später lässt Boyde die Originalfassung von Modest Mussorgskis Bilder einer Ausstellung für Klavier erklingen (Do, 17.8., 19 Uhr). Als Abschluss wird am Sa, 12.8. von 18 bis 23 Uhr zum Open-Air-Tango im Innenhof des Reuchlinhauses eingeladen, eine Milonga auf extra eingerichtetem Parkettboden. -sb