Welt der Dinosaurier

Eine Zeitreise in die Urzeit der Dinosaurier.

Mit animatronischen und vollbeweglichen Dinofiguren entsteht eine reale Atmosphäre in der Ausstellung, bei der ein „echter“ angeketteter Dinosaurier in der Menge herumläuft und für Spaß bei den BesucherInnen sorgt. Die Kleinen können auf einem der Giganten reiten oder sich in der Dinosaurierhüpfburg auspowern. Wer es lieber ruhig mag, kann sich in der Kino-Ecke einen Dokufilm ansehen. -rw