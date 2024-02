Wenn der Krieg ins Museum kommt

Am 24.2. jährt sich der russische Angriffskrieg auf die Ukraine zum zweiten Mal.

Für das ZKM Anlass, um in Kooperation mit dem Verein Ukraine-Hilfe Berlin eine Benefizausstellung mit Werken von ukrainischen Kindern und Jugendlichen zu zeigen, die darin den Krieg sowie ihren Wunsch nach Frieden und Harmonie zum Ausdruck bringen.

Zu sehen sind 35 Szenen, die von Zerstörung und Flucht zeugen; sie führen die Lebensrealität in den Heimatstädten der Kinder vor Augen und zeigen gleichzeitig, wie kreatives Schaffen Mut machen und einen seelischen Schutzraum bieten kann. Dabei wurden Betttücher, Tischdecken, Pappen und Bretter als Leinwände und Tafeln verwendet.

Die Gemälde, die an Orten des Krieges (Bucha, Irpin, Cherson) entstandenen sind, waren 2023 in Berlin und in den Hamburger Deichtorhallen zu sehen und sind zu erwerben. Alle Erlöse erreichen hilfsbedürftige Menschen in den von der Ukraine-Hilfe Berlin unterstützten Projekten. -pat