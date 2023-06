Wer hat Lust auf Rot, Gelb und Blau? & Bibliomania

Wie viele Funktionen Farben in der Tier- und Pflanzenwelt haben, ist oft durch die Wirkkraft ihrer Schönheit in den Hintergrund gedrängt.

Doch auch für Menschen sind Farben voller Bedeutungen – symbolischer oder sinnlicher Natur, wenn das Blut in unsere Wangen schießt, wir erröten oder grün werden vor Neid. In der Kunst gab es lange einen speziellen Kanon, wofür etwa das Blau in Marias Umhang steht – bis im 20. Jh. ein regelrechter Befreiungsschlag der Farben stattfand, besonders der Primärfarben Rot, Gelb und Blau. Sie wirken, wie sie wirken, ohne ein intellektuelles Verarbeiten nötig zu machen. Mit der Sammlungsausstellung „Wer hat Lust auf Rot, Gelb und Blau?“ wird zu einem genüsslichen Gang durch das gesamte Spektrum gebrochenen Lichts eingeladen (bis 7.1.).

Mit „Bibliomania“ eröffnet im Juli eine Sonderausstellung zur Beziehung des Buches und der Kunst. Sie sind alte Vertraute und zeugen von Gelehrsamkeit, dem Geheimnis von Bibliotheken und Staub bis hin zu zeitgenössischen Zines, Glanz und experimentellen Typografien. Dabei hat alles am Buch Potenzial, Kunst zu sein – vom bloßen äußeren Gestalten eines Covers, industriell gefertigt, bis zum händischen Papierschöpfen, Binden und Drucken. Die Verwebung von Haptik und Wissen rückt gerade im digitalen Zeitalter in den Vordergrund. Der Fokus dieser Präsentation liegt auf aktuellen Arbeiten von KünstlerInnen, die sich auf das Buch als Thema, Motiv oder Ausgangsmaterial beziehen.

Im Begleitprogramm sind besonders die Bücherabende in Koop mit Bietigheimer Buchhandlungen hervorzuheben, der erste findet samt Lesung von Rüdiger Erk am Mi, 19.7., 19 Uhr, statt. -sb